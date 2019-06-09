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9 июня Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе потерялась пожилая женщина, страдающая потерей памяти

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе потерялась пожилая женщина. Неравнодушные уфимцы обратились к пользователям соцсетей в надежде найти родственников или знакомых бабушки. Омечено, что женщина страдает нарушением памяти, одета и выглядит опрятно.

«Рядом с остановкой «Юношеская библиотека» на скамейке сидит бабушка, не помнит ничего, может, кто узнает и сообщит родственникам», — пишут волонтеры. Сообщение набрало много репостов, но пока родственники не нашлись.

К поискам подключились участники группы РОО «Поиск детей — Уфа» (Башкортостан).

Теги: поиск людей
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