В Уфе потерялась пожилая женщина, страдающая потерей памяти

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе потерялась пожилая женщина. Неравнодушные уфимцы обратились к пользователям соцсетей в надежде найти родственников или знакомых бабушки. Омечено, что женщина страдает нарушением памяти, одета и выглядит опрятно.

«Рядом с остановкой «Юношеская библиотека» на скамейке сидит бабушка, не помнит ничего, может, кто узнает и сообщит родственникам», — пишут волонтеры. Сообщение набрало много репостов, но пока родственники не нашлись.

К поискам подключились участники группы РОО «Поиск детей — Уфа» (Башкортостан).