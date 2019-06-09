В Уфе в День города временно перекроют движение транспорта на проспекте Октября

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в праздничный день 12 июня будет введено частичное закрытие движения транспорта. Запрет будет дествовать на время проведения торжественного парада Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

Проезд будет ограничен по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской с 10.00 до 12.30, по улице Научной – с 9.00 до 11.00.

На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта и приостановлено движение троллейбусов. Такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятий 12 июня, сообщили в мэрии.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.