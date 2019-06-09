В Куюргазинском районе на сабантуе юрты оформили в виде национальных подворий

Фото: администрация Куюргазинского района





















Фото: администрация Куюргазинского района

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Праздник плуга и дружбы собрал вчера, 8 июня, большую многонациональную семью жителей и гостей Куюргазинского района. На сабантуе можно было угоститься национальными блюдами в башкирском, русском, татарском, чувашском подворьях, организованных активистами сельских поселений. Они притягивали к себе красотой оформления, убранством, в которых отразились богатство народной души, творческая фантазия, культура, национальный колорит народов. Хозяева подворий звонкой песней, зажигательным танцем встречали гостей. По решению конкурсной комиссии первое место занял Ермолаевский сельсовет, а Гран-при присуждено Бахмутскому сельсовету.

Сабантуй открылся праздничным парадом тружеников Куюргазинского района. Зрители смогли увидеть яркое театрализованное представление, посвященное 100-летию Башкортостана «История моего района в истории моей республики». И.о. главы администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов, председатель Контрольно-счетной палаты Башкортостана Константин Шагимуратов, заместитель министра сельского хозяйства Ирик Сураков, первый заместитель главы администрации Тюльганского района Оренбургской области Игорь Круглов поздравили сельчан с праздником плуга и поблагодарили тружеников района за их нелегкий труд и верность избранному делу и любовь к родному краю. Передовики производства были награждены почетными грамотами и денежными премиями.

На празднике «Сабантуй» каждый смог найти занятие по душе. Большую аудиторию собрали вокруг себя спортивные площадки. Увлекательным видом соревнований программы сабантуя стали конные скачки. Зрители поддерживали наездников, которые показали свое умение в четырех видах скачек.

Одним из самых зрелищных мероприятий стала национальная борьба «Көрәш», которая объединила многих в центре майдана. Батыром сабантуя и обладателем главного приза – барана стал Ильнур Туйгильдин из села Якупово.

Отдельный детский городок расположился в стороне от майдана, где детвора с удовольствием играла, прыгала на батутах, угощалась сладкой ватой и попкорном. На свои площадки с развлечениями приглашали отдыхающих коллективы районного Дома пионеров и школьников, детско-юношеской спортивной школы и ФОК «Сокол».