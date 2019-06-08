Радий Хабиров поручил завершить строительство стадиона «Труд» в Баймаке

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Баймакскому району посетил местный долгострой – стадион «Труд», возведение которого началось шесть лет назад. Но в эксплуатацию он так и не был введен.

Согласно обращению жителей, зарегистрированному в системе «Инцидент», с 2014 года объект, в который вложено 80 млн рублей, простаивает, периодически подвергаясь нападениям вандалов.

Радий Хабиров поручил выделить необходимые средства на подготовку совместно с Госстроем РБ проектной документации, а в следующем году приступить к завершению строительных работ и благоустройству территории.