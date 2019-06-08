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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии начинается прием заявок в Молодежное правительство

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начинается прием заявок в Молодежное правительство Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане начинается формирование Молодежного правительства. Проект инициирован дирекцией Школы российской политики и поддержан Министерством молодежной политики и спорта республики, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».Предполагается, что у такого правительства будет свой председатель, его заместители и министры, избираемые сроком на два года. Конкурсный отбор пройдет в два этапа – очный и заочный. Обязательное условие – кандидат не должен состоять на государственной и муниципальной службе, и быть в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки начнут принимать уже 10 июня в Министерстве молодежной политики и спорта республики.«Изначально было заложено, что Молодежное правительство в Республике Башкортостан станет реальным социальным лифтом для молодежи. В первый состав будут отобраны 19 человек, которые, думаю, сумеют заявить как о себе, так и о своих проектах. Надеюсь, они смогут показать себя в работе, чтобы им в дальнейшем предложили работу в госорганах», — сказала, инициатор Молодежного правительства РБ, секретарь экспертного совета Школы российской политики в РБ Гульнара Хамиева.

Теги: молодежь
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