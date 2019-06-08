Фото: ИА «Башинформ» В башкирском Зауралье ожидается пятый чрезвычайный класс пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В башкирском Зауралье с 8 по 10 июня прогнозируется 5 чрезвычайный класс пожароопасности. Об этом со ссылкой на прогноз республиканского Башгидромета сообщает

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайный ситуациям.

В этот период запрещено разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов); поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу. Также не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом, нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы. Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в республике дополнительно выделено 4 млн рублей.

С начала пожароопасного сезона в лесах республики зарегистрировано 107 пожаров на общей площади 1 483 га.

С 30 апреля в Башкортостане введён особый противопожарный режим. На территории лесного фонда он будет действовать до особого распоряжения.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году планируется закупить 23 единицы лесопожарной и патрульной техники на общую сумму 50 млн рублей.