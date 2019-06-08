Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе провела рейд «Дорожная инспекция» Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Совместный рейд представителей «Дорожной инспекции» Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию», уфимской мэрии и средств массовой информации по проверке качества и безопасности автомобильных дорог города состоялся в Уфе 8 июня.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор проекта «Карта убитых дорог» «Дорожной инспекции ОНФ» Александр Васильев, первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов, руководители структурных подразделений городской администрации, ГИБДД, представители регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ» стартовал в апреле 2019 года в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. До конца года дорожные рейды пройдут в 42 регионах страны.

В 2019 году эксперты Народного фронта помимо дорожного полотна автомобильных дорог и участков, отмеченных на «Карте убитых дорог», проверяют также очаги аварийности, освещенность пешеходных переходов и качество дорожной разметки. В частности, в Уфе участники совместного рейда осмотрели участки дорог по улицам Революционная и 8 Марта.

«Мы оцениваем качество дорог, которые были добавлены в проект «Карта убитых дорог». Формируется она непосредственно гражданами по результатам голосования. Всего по России в нее вошли более 42 тысяч адресов, в Башкортостане – 820 участков, из них в Уфе – 252. При этом, «топ-10» аварийных участков, на которые жаловались большинство жителей уже отремонтированы. Остается проблема безопасности дорог, а именно недостаточное количество нанесенной дорожной разметки», – сказал Александр Васильев.

В Уфе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 28 участков улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 48 километров и площадью 811 тысяч квадратных метров. Кроме того, в текущем году планируется приступить к реконструкции улиц Комсомольской и 8 Марта, которые рассчитаны на три года. Запланирован капитальный ремонт улицы Мустая Карима, строительство улицы Валерия Лесунова.

«Сейчас активно ведутся ремонтные работы. По мере их завершения наносится дорожная разметка. Уже к концу июня она должна быть нанесена на 25% всех автомобильных дорог Уфы. Всего в 2019 году в рамках исполнения муниципальных контрактов запланировано нанести свыше 105 тысяч квадратных метров дорожной разметки, – подчеркнул он.