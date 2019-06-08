Уфимские журналисты устроили пикеты в поддержку задержанного спецкора «Медузы»

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УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимские журналисты устроили одиночные пикеты в поддержку задержанного в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Они вышли к зданию МВД на улице Ленина с табличками в поддержку Ивана и против действий силовых структур.

В акции приняли участие десять сотрудников изданий «Коммерсант Башкортостан», «ПроУфу», «БашМедиа», «Эхо Москвы в Уфе» и «РБК».

Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков крупном размере. При личном досмотре и обыске в квартире у Голунова полиция обнаружила несколько свертков, в которых, по данным экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист отрицает обвинение.

На фотографиях, которые были опубликованы в интернете ранее, по словам адвоката Ивана Голунова и его близких, изображена неизвестная квартира.

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов известен громкими разоблачительными публикациями и расследованиями. Не так давно он побывал в Уфе на журналистском фестивале «Вместе Медиа», где рассказывал о своей работе и делился опытом.

8 июня в Никулинском суде Москвы изберут меру пресечения журналисту «Медузы». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Голунову стало плохо в отделении полиции, врач «скорой» заявил, что у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Его вывезли в больницу для обследования.

Журналисты из российских изданий высказывают слова поддержки Ивану Голунову и требуют его освободить. Пикеты проходят во многих крупных российских городах, а также за рубежом.