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8 июня Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидаются заморозки до 0 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ожидаются заморозки до 0 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии ночью с 8 на 9 июня в отдельных северных и горных районах ожидаются заморозки на почве до 0 градусов, сообщает пресс-служба МЧС России по республике. Ожидается переменная облачность. Без осадков, ночью в отдельных восточных районах небольшой кратковременный дождь, туман, видимость 500-1000 метров.

Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем порывистый до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7,+12 градусов, в северных и горных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до 0 градусов, днем 20-25 градусов тепла.

В воскресенье, 9 июня, в Башкирии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, на окраинах до семи тепла, днем 22-24 градуса.

Теги: прогноз погоды
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