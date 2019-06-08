Фото: Олег Яровиков В Уфе временно ограничат проезд по проспекту Октября Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на время проведения торжественного парада Уфимского пожарно-спасательного гарнизона временно закроют движение транспорта.

Для проведения генеральной репетиции парада 8 июня проезд ограничат на участке от пересечения с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской с 20 до 23 часов. Также с 19 до 21 часа будет ограничено движение по улице Научной.12 июня проезд будет ограничен по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской с 10 до 12.30 часов, по улице Научной — с 9 до 11 часов.На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта и будет приостановлено движение троллейбусов.