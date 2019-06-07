Башкирский «Кандрыкуль» вошел в Топ-10 национальных парков России
Башкирский «Кандрыкуль» вошел в Топ-10 национальных парков России Фото: Минэкологии Рб
УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Башкирский природный парк «Кандрыкуль» на берегу одноименного озера вошел в Топ-10 национальных парков России. Такие данные представило аналитическое агентство «ТурСтат» ко Дню Эколога, которое отмечается 5 июня.
Исходя из результатов исследования, ежегодно более 10 млн человек посещают природные национальные парки и заповедники России. Самыми популярными из них стали национальные парки «Лосиный остров» в Москве и Московской области, «Сочинский» в Сочи, «Прибайкальский» в Иркутской области, «Куршская коса» в Калининградской области, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии, «Шушенский бор» в Красноярском крае, «Кандры-Куль» в Башкирии, «Русский Север» в Вологодской области, «Хвалынский» в Саратовской области и «Нижняя Кама» в Республике Татарстан входят в десятку природных парков России, популярных у туристов.