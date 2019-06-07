Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.23 ↑

EUR 73.27 ↑

7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирский «Кандрыкуль» вошел в Топ-10 национальных парков России

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии Рб

Башкирский «Кандрыкуль» вошел в Топ-10 национальных парков России Фото: Минэкологии Рб

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский природный парк «Кандрыкуль» на берегу одноименного озера вошел в Топ-10 национальных парков России. Такие данные представило аналитическое агентство «ТурСтат» ко Дню Эколога, которое отмечается 5 июня.

Исходя из результатов исследования, ежегодно более 10 млн человек посещают природные национальные парки и заповедники России. Самыми популярными из них стали национальные парки «Лосиный остров» в Москве и Московской области, «Сочинский» в Сочи, «Прибайкальский» в Иркутской области, «Куршская коса» в Калининградской области, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии, «Шушенский бор» в Красноярском крае, «Кандры-Куль» в Башкирии, «Русский Север» в Вологодской области, «Хвалынский» в Саратовской области и «Нижняя Кама» в Республике Татарстан входят в десятку природных парков России, популярных у туристов.

Теги: Кандрыкуль, национальные парки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В колонии-поселении Башкирии вместе с матерью «отбывает наказание» ее 6-месячный сын
﻿ В Стерлитамаке в колонии-поселении №6 почти год отбывает наказание за мошенничество 27-летняя жительница города Октябрьского Анастасия. Так получилось,
Житель Уфы сыграл в лотерею и стал миллионером
Житель Уфы стал миллионером. По данным пресс-службы «Гослото», в конце мая был разыгран суперприз. Уфимец купил билет стоимостью 150 рублей и выиграл гар
Глава Бакалинского района прокомментировал инцидент с неуправляемой лошадью на сабантуе
В Бакалинском районе Башкортостана 1 июня во время скачек на сабантуе одна из лошадей вышла из-под контроля наездника, перепрыгнула ограждение и бросила
В Башкирии «Фольксваген Тигуан» с пожилыми людьми попал в ДТП
На одном из самых аварийных участков в Башкирии — трассе М-5 на территории Иглинского района, в ДТП попал «Фольксваген Тигуан» из Свердловской области.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть