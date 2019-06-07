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7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе сотрудники Минздрава РФ проверили подготовку к Международным детским играм

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Фото: Минздрав РБ

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Специальная комиссия Департамента экстренной медпомощи Минздрава РФ прибыла в Уфу, чтобы подготовить медицинское обеспечение Международных детских летних игр, которые пройдут в городе 9-14 июля.

Как сообщили в региональном Минздраве, комиссия посетила Центр спортподготовки на ул. Камышлинской, стадион «Уфа», парк «Кашкадан», спортшколу №32, парк «Ватан», где монтируется искусственная скала. На этих объектах пройдут соревнования по плаванию, фехтованию, классической борьбе, дзюдо, легкой атлетике, баскетболу, пляжному волейболу, скалолазанию.

Представители Минздрава РФ обсудили готовность объектов и вопросы обеспечения лекарствами на период Игр, порядок оказания медпомощи спортсменам и другим клиентским группам.

Теги: Международные детские игры, Минздрав РФ
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