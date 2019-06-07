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7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии спасатели сняли висящего на тросах мужчину

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления в кризисных ситуаций МЧС по Республике Башкортостан 7 июня поступило сообщение о том, что деревне Кузьминовка Кугарчинского района на территории заброшенной пилорамы на высоте 30 метров на тросе висит мужчина.

На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС России, полиции и медики.

«Пожарные с помощью подъемника сняли мужчину с тросов. Страховали и обеспечивали безопасность внизу обычные граждане и прибывшие на место сотрудники, которые натянули специальное полотно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину удалось спасти, его состояние удовлетворительное. Он был передан медикам для осмотра.

Устанавливаются обстоятельства, а также причина случившегося.

Теги: МЧС по РБ
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