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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ОНФ просит администрацию Кировского района Уфы сделать безопасным демонтаж гаражей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане обратились в администрацию Кировского района города Уфы с просьбой ограничить доступ посторонних лиц на место, где ведется демонтаж гаражных строений.С жалобой на то, что при сносе гаражей, расположенных по улице Мубарякова, не соблюдаются меры безопасности и на площадку может попасть любой желающий, в том числе и дети, к общественникам обратились местные жители.

«На месте мы убедились в том, что у граждан есть все основания для беспокойства. Объект, который находится в непосредственной близости с жилыми домами, не огорожен. Особую опасность представляют открытые ямы погребов, оставшиеся после демонтажа гаражей. Территория постепенно превращается в незаконную свалку. Отходы, образовавшиеся в результате сноса, не вывозятся, кругом царит антисанитария. Летом дети много времени проводят на улице и если кто- то из ребят захочет заглянуть сюда, то беды не миновать. Поэтому мы призываем администрацию Кировского района Уфы принять меры для обеспечения безопасности граждан, исключив возможность любого проникновения на объект, и вывезти весь накопившийся там мусор», — сказал член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Азат Гиззатуллин.

Теги: ОНФ
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