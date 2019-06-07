В Башкирии после двух лет реабилитации лосиху Зиту выпустили на волю

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии спустя два года после пребывания в Центре спасения диких животных на волю выпустили лосиху по кличке Зита.

В мае 2017 года ее вместе с еще одним новорожденным лосенком обнаружил в Бижбулякском районе житель деревни Гусаркино. Оказалось, что мать детенышей стала жертвой браконьеров. Осиротевшие лосята лежали в лесу на сырой земле.

Мужчина приютил найденышей у себя дома и стал откармливать молоком. Малышей сохатых назвали Зита и Гита.

После лосят перевезли в Центр спасения диких животных «Куляшка» в Кушнаренковском районе.

К сожалению, спустя несколько дней Гита погибла из-за воспаления легких.

Два года специалисты выхаживали Зиту.

За это время она окрепла, и, наконец, пришло время выпускать ее на волю. В естественных условиях лосихе будет гораздо лучше, уверены зоозащитники.

Центр спасения диких животных «Куляшка» существует пять лет. За это время здесь вылечили и выпустили на волю 11 кабанов, четырёх лосей, трех косуль и семь диких лебедей.

Как спасают животных, читайте в материале ИА «Башинформ».