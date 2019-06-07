В Челябинской области можно подписаться на печатные СМИ Башкирии и газету «Уралым»

Фото: газета Уралым



Фото: газета Уралым

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Почта России» и постоянное представительство Башкортостана в Челябинской области дали старт акции, приуроченной к 100-летнему юбилею республики. Отныне на массовых мероприятиях, организуемых постпредством, будут работать почтовые стенды. Любой желающий сможет оформить подписку как на новые, так и полюбившиеся издания с доставкой на дом. Примечательно, что кроме газет и журналов, издаваемых на Южном Урале, читатели могут выписать и печатные средства массовой информации из Башкортостана. Совместный проект почтовиков и постпредства дает возможность выходцам из соседнего региона получать информацию на родном языке.

Ранее подобную модель успешно опробовали на детском празднике «Сабантуйная мозаика». Гости сабантуя активно подписывались на газету челябинских башкир «Уралым». Газета пользуется популярностью среди южноуральцев: зачастую 8-тысячного тиража не хватает всем желающим. Представительство Башкортостана пошло навстречу читателям и совместно с «Почтой России» подарило возможность получать любимое издание на дом.

Газета, как и прежде, бесплатна и распространяется по знакомым точкам, оплачивается только стоимость доставки до почтового ящика. Стоимость месячной подписки – 10 руб. 46 коп., полугодовой – 62 руб. 76 коп.