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7 июня Пятница

Уфа   °

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Уфа в честь юбилея Симферополя подарит городу коммунальную технику на 10 млн рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Подарок в виде коммунальной техники общей стоимостью 10 млн рублей преподнесет Уфа городу Симферополю. Щедрый жест столицы Башкирии связан с 235-летием столицы Крыма.

По словам вице-мэра Симферополя Аллы Пацинко, «значимый для города подарок предоставила администрация Уфы».

«Наши коммунальщики определились по машинам, которые им нужны, в том числе, для уборки города. Мы свои просьбы оформили и отправили в Уфу. Техника поступит в Симферополь в самое ближайшее время», — цитирует Пацинко радио «Спутник Крыма».

Также чиновница отметила, что уфимская мэрия закупит коммунальную технику и самостоятельно доставит ее до Симферополя.

Столица Крыма отметила 235-летие в первую субботу июня. На торжественное празднование была приглашена уфимская делегация во главе с руководителем Ульфатом Мустафиным. Помимо Уфы в торжествах приняли участие представители Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Омска, Ставрополя, Керчи, Новокуйбышевска и Мичуринска.

Теги: Уфа, Симферополь, день города
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