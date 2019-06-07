В Альшеевском районе Башкирии сильный ветер смел почти все посевы сахарной свеклы

Фото: Россельхозцентр по РБ | Видео: Россельхозцентр по РБ



Фото: Россельхозцентр по РБ

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии сильный ветер нанес ощутимый ущерб сельскому хозяйству республики, сообщает региональный «Россельхозцентр».

Так, в Альшеевском районе пыльные бури уничтожили 600 гектаров посевов. Теперь альшеевские поля больше напоминают барханы в пустыне: они покрыты плотной, сыпучей землей. Больше всего пострадали посевы сахарной свеклы. Ее придется пересеивать, сумма затрат на пересев составит порядка 4 млн рублей.

Специалисты отмечают, что меньше всего посевы пострадали в лесостепной части республики, там, где поля окружены лесополосами. От природной стихии также пострадали Кушнаренковский, Аургазинский, Кугарчинский районы.

Сейчас сотрудники учреждения уточняют размеры потерь аграриев.

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