В Альшеевском районе Башкирии сильный ветер смел почти все посевы сахарной свеклы
Фото: Россельхозцентр по РБ
УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии сильный ветер нанес ощутимый ущерб сельскому хозяйству республики, сообщает региональный «Россельхозцентр».
Так, в Альшеевском районе пыльные бури уничтожили 600 гектаров посевов. Теперь альшеевские поля больше напоминают барханы в пустыне: они покрыты плотной, сыпучей землей. Больше всего пострадали посевы сахарной свеклы. Ее придется пересеивать, сумма затрат на пересев составит порядка 4 млн рублей.
Специалисты отмечают, что меньше всего посевы пострадали в лесостепной части республики, там, где поля окружены лесополосами. От природной стихии также пострадали Кушнаренковский, Аургазинский, Кугарчинский районы.
Сейчас сотрудники учреждения уточняют размеры потерь аграриев.
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