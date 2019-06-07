Фото: ИА «Башинформ» Земфира Байдавлетова представит Башкирию на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимка Земфира Байдавлетова представит Башкирию на конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России». В Ставрополе с 4 по 9 июня проходит II Всероссийская Школа участников конкурса, где собрались представители всех регионов страны.

Земфира Байдавлетова – студентка БГПУ им. Акмуллы. Также девушка имеет в личной копилке звания «Мисс Студенчество Башкортостана – 2019», обладательница Гран-При конкурса «Хылыукай — 2017», Гран-При конкурса «Мисс Азия — 2017», топ-20 «Мисс Россия — 2018».