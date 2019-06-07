Фото: Олег Яровиков В одном из районов Башкирии у коров обнаружили лейкоз Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кушнаренковском районе Башкирии в крови коров одного из крестьянских фермерских хозяйств обнаружили антитела к возбудителю лейкоза.

Исследование сыворотки крови крупного рогатого скота провели сотрудники Россельхознадзора. В некоторых образцах были получены положительные результаты.

Вирус лейкоза КРС — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы. В процессе развития болезни в организме животного накапливаются вредные вещества, которые выделяются с молоком. Они обладают ярко выраженными канцерогенными свойствами. Молоко, получаемое от лейкозной коровы, запрещено употреблять в пищу без предварительной обработки из-за возможной интоксикации, информируют специалисты.

Сейчас в хозяйстве проводятся все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию заболевания, сообщили в республиканском Россельхознадзоре.

Как правило, носители вируса подлежат истреблению, за здоровым поголовьем ведется постоянный контроль.