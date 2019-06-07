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7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Газпром трансгаз Уфа» организовал детские экскурсии на теплоходе

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Ежегодно в первые дни летних каникул сотни мальчишек и девчонок съезжаются в башкирскую столицу для того, чтобы совершить экскурсионную прогулку на теплоходе. «Газпром трансгаз Уфа» традиционно проводит праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.

Организаторы продумали для маленьких пассажиров интересную развлекательную программу. Игры, конкурсы, песни и танцы, а в перерывах – вкусный полдник.

Десятилетний Тимур Бадретдинов на палубе теплохода оказался впервые.

– Мне повезло побывать сегодня в рулевой рубке капитана, – поделился впечатлениями школьник. – Разглядывал в бинокль скалу «Висячий камень».

– Прекрасно организованный праздник. И здорово, что дети находятся на свежем воздухе, – подхватывает мама Тимура Гульнара. – Сын и подпевал, и танцевал, был очень активным.

«Газовик» совершил 12 рейсов в течение четырех дней для 600 школьников в возрасте от 7 до 10 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Они были приглашены на речные круизы в рамках реализации социального проекта «Ломая барьеры». В атмосфере праздника, улыбок и добра между детьми стираются все преграды.

«Для наших воспитанников такие праздники имеют большую ценность, – отметила специалист по социальной работе Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков Гузель Изикова, –Выражаем огромную благодарность «Газпром трансгаз Уфа» за заботу о наших детях».

Теги: Газпром трансгаз Уфа, благотворительность, дети
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