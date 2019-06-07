Фото: Азимут Из Уфы в Краснодар открыли продажу билетов на осень и зиму Фото: Азимут

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на рейс Уфа — Краснодар в осенне-зимний период. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации на официальном сайте авиакомпании, вылеты из столицы Башкирии запланированы на 06.15, прибытие — в 06.55 по краснодарскому времени. Самый дешевый билет в одну сторону обойдется в 2 080 рублей, самый дорогой — 9 580 рублей.

Кроме полетов в столицу Кубани, «Азимут» выполняет прямые рейсы из Уфы в Ростов-на-Дону. Вылететь в этот южный город можно по средам, пятницам и воскресеньям.