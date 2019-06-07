Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.23 ↑

EUR 73.27 ↑

7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Из Уфы в Краснодар открыли продажу билетов на осень и зиму

ОБЩЕСТВО
Фото: Азимут

Из Уфы в Краснодар открыли продажу билетов на осень и зиму Фото: Азимут

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на рейс Уфа — Краснодар в осенне-зимний период. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации на официальном сайте авиакомпании, вылеты из столицы Башкирии запланированы на 06.15, прибытие — в 06.55 по краснодарскому времени. Самый дешевый билет в одну сторону обойдется в 2 080 рублей, самый дорогой — 9 580 рублей.

Кроме полетов в столицу Кубани, «Азимут» выполняет прямые рейсы из Уфы в Ростов-на-Дону. Вылететь в этот южный город можно по средам, пятницам и воскресеньям.

Теги: Уфа, Краснодар, прямые рейсы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Уфы сыграл в лотерею и стал миллионером
Житель Уфы стал миллионером. По данным пресс-службы «Гослото», в конце мая был разыгран суперприз. Уфимец купил билет стоимостью 150 рублей и выиграл гар
В колонии-поселении Башкирии вместе с матерью «отбывает наказание» ее 6-месячный сын
﻿ В Стерлитамаке в колонии-поселении №6 почти год отбывает наказание за мошенничество 27-летняя жительница города Октябрьского Анастасия. Так получилось,
Глава Бакалинского района прокомментировал инцидент с неуправляемой лошадью на сабантуе
В Бакалинском районе Башкортостана 1 июня во время скачек на сабантуе одна из лошадей вышла из-под контроля наездника, перепрыгнула ограждение и бросила
В Башкирии «Фольксваген Тигуан» с пожилыми людьми попал в ДТП
На одном из самых аварийных участков в Башкирии — трассе М-5 на территории Иглинского района, в ДТП попал «Фольксваген Тигуан» из Свердловской области.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть