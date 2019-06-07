УГАТУ впервые в России будет обучать магистрантов управлению персоналом в энергетике

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В России согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» применяется Болонская система высшего образования, состоящая из двух степеней: первая – обучение по программам бакалавриата или специалитета, вторая – дополнительное углубленное обучение по программам магистратуры.

В соответствии с современными профессиональными стандартами в электроэнергетике квалификации бакалавра или специалиста достаточно для осуществления линейных должностей, предполагающих исполнительские функции на предприятиях электроэнергетического профиля. Дальнейший карьерный рост требует наличия диплома об обучении в магистратуре.

Кафедра электромеханики УГАТУ впервые в России предлагает обучение в магистратуре по профилю «Управление персоналом в энергетике», которое развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, а также профессиональные навыки и умения, необходимые для управленческой карьеры в области электроэнергетики. Срок обучения – 2,5 года, форма – заочная.

Выпускники данного профиля готовы к работе на административных должностях в организациях, деятельность которых связана с производством, передачей и сбытом электрической энергии (генерирующих, электросетевых компаний), а также предприятий металлургического, машиностроительного, нефтегазового комплексов, являющихся крупными потребителями электроэнергии.

Объектами изучения являются: управление предприятиями электроэнергетики; энергоэффективность и энергосбережение; ценообразование в электроэнергетике; управление проектами и командой проекта; регулярный менеджмент на предприятиях электроэнергетики; организация труда персонала на предприятиях электроэнергетики; правовое регулирование трудовой деятельности на предприятиях электроэнергетики; оценка и развитие персонала предприятий электроэнергетики; документационное обеспечение работы с персоналом; мотивация труда персонала предприятий электроэнергетики; современные методы инженерных и научных исследований.

Вступительные испытания проходят в форме единого политеста, содержащего вопросы по дисциплинам: иностранный язык, математика, теоретические основы электротехники, электротехника и электроника. Прием заявлений начинается с 20 июня, вступительные испытания – с 17 августа.