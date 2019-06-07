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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимка заявила приставам, что она «живая душа», и предъявила «подтверждающий» это документ

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Уфимка заявила приставам, что она «живая душа», и предъявила «подтверждающий» это документ Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительница Уфы накопила более 250 тысяч рублей долга за «коммуналку». К ней наведались судебные приставы — женщина попыталась воспрепятствовать их законной деятельности. Уфимка по личным причинам в один момент решила не платить за коммунальные услуги.

Женщина открыла дверь сотрудникам службы и заявила, что она — «живая душа», отказавшаяся от всех документов. Приставу она предъявила аффидевит — документ, который якобы заменяет «живому» человеку все остальные документы, но по закону он недействителен. Она попыталась отказаться и от обязательств по уплате долгов. Приставы обследовали ее квартиру и нашли ликвидное имущество, на которое наложили арест. Должнице это не понравилось, и она решила воспрепятствовать действиям судебного пристава.

«В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Санкция статьи 17.8 КоАПП РФ предусматривает штраф. Суд даст оценку действиям женщины. Кроме того, сотрудник службы выставил должнице требование о явке к судебному приставу», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Теги: судебные приставы, долги, ЖКУ
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