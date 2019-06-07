В Башкирии водолазы достали из озера вертолет и «погибших» пилотов

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС





Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спасатели-водолазы Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям 5 июня провели учебно-тренировочные сборы.

По легенде, к спасателям обратились жители села Жуково Уфимского района. Они сообщили, что вертолет, пролетавший над озером «Глубокое», потерял управление и упал в воду. Водолазы обследовали дно акватории озера и нашли кабину вертолета и одного из пилотов на глубине семь метров. Хвост вертолета и второго пилота нашли на глубине 10 метров.

«Черный ящик» и погибших водолазы подняли на поверхность «вручную», а для поднятия самого вертолета использовали мягкие грузоподъемные понтоны, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

На этой неделе такие же сборы проходят во всех отрядах Аварийно-спасательной службы ведомства.