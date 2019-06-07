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7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет техническая проверка сирен

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Уфе пройдет техническая проверка сирен Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 7 июня с 10.00 до 11.00 часов на производственных площадках «Уфанефтехим», «Новойл» и УНПЗ будет проводиться техническая проверка локальной системы оповещения с использованием звуковых сигналов и речевых сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

В ведомстве попросили граждан сохранять порядок и спокойствие.

Напомним основные правила поведения при получении сигнала:

  • Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно нужно включить на полную громкость радио или местный новостной телеканал.

  • Когда звуковой сигнал прекратится, по каналам телевидения и по радио будет передаваться информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

  • Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не надо пугаться. Следует дождаться разъяснения его причины.

  • При реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

Теги: сирены, проверка, УГЗ по Уфе
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