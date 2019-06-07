В Уфе пройдет техническая проверка сирен
В Уфе пройдет техническая проверка сирен Фото: Госкомитет РБ по ЧС
УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 7 июня с 10.00 до 11.00 часов на производственных площадках «Уфанефтехим», «Новойл» и УНПЗ будет проводиться техническая проверка локальной системы оповещения с использованием звуковых сигналов и речевых сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.
В ведомстве попросили граждан сохранять порядок и спокойствие.
Напомним основные правила поведения при получении сигнала:
- Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно нужно включить на полную громкость радио или местный новостной телеканал.
- Когда звуковой сигнал прекратится, по каналам телевидения и по радио будет передаваться информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.
- Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не надо пугаться. Следует дождаться разъяснения его причины.
- При реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.