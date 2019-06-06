Фото: mintrudrb.ru Башкирию на заключительном этапе конкурса «Семья года» в Москве представят пять семей Фото: mintrudrb.ru

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». За возможность представить республику на заключительном всероссийском этапе конкурса боролись 25 семей, ставших победителями на уровне муниципалтетов.

Конкурс проводился Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в четырех номинациях: «Многодетная семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья»; «Семья – хранитель традиций». Победителя пятой номинации — «Молодая семья» — определило Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

По результатам итогового заседания организационного комитета по проведению республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года», а также с учетом оценок представителей семей-победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2018» победителями стали:

— «Золотая семья» — семья Гречулевич, Уфимский район;

— «Многодетная семья» — семья Шваревых, город Стерлитамак;

— «Сельская семья» — семья Арманшиных, Татышлинский район;

— «Семья – хранитель традиций» — семья Ахмитвалиевых, Шаранский район.

Эти семьи будут представлять республику на Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2019 году. В номинации «Молодая семья» от имени Башкортостана выступит семья Гариповых из Уфы.

По информации пресс-службы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, на республиканском уровне наибольшее количество заявок от участников собрала номинация «Семья – хранитель традиций». В итоговом протоколе регионального этапа конкурса достойно смотрелись семьи Юмагужиных (Учалинский район), Федоровых (Уфа), Нуреевых (Иглинский район), Баймуратовых (Дюртюлинский район). В номинации «Золотая семья» набрали высокие баллы семьи Шаймухаметовых (Балтачевский район), Балягутдиновых (Аскинский район).

Сильными соперниками для победителей в номинации «Многодетная семья» стали семьи Валиевых-Вервельских (город Благовещенск), Кныш (город Октябрьский), Федоровых (Мелеузовский район). В номинации «Сельская семья» высокими баллами были отмечены семьи Мансуровых (Буздякский район), Ахмадеевых (Кармаскалинский район), Андреевых (Шаранский район).

Организаторами Всероссийского конкурса «Семья года» выступают Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Награждение победителей Всероссийского этапа состоится в Москве в октябре этого года.