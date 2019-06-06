«Непартийное отношение к национальным кадрам»: Как в Башкирии давали отпор шовинистам

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из 53 человек штатного аппарата в леспромхозе на руководящей работе насчитывалось только пять башкир. В большинстве случаев башкирскими производственными участками руководили русские. О «непартийном отношении к национальным кадрам» в республике рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1934 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«80 процентов населения Инзерской зоны – башкиры и татары», — сообщают в газете и отмечают, что «это обязывает партийную, профсоюзную и хозяйственные организации леспромхоза широко выдвигать на руководящие работы, воспитывать и подготавливать башкирские кадры. Однако, несмотря на решения Башобкома ВКП(б), должного внимания к коренизации аппарата и к выковыванию национальных кадров здесь нет», — констатировали в издании.

Так, из 53 человек штатного аппарата в леспромхозе на руководящей работе насчитывалось только пять башкир, или 9,4 процента. Как отмечается, «в большинстве случаев башкирскими производственными участками руководят русские» и детяслями в здешних башкирских деревнях заведовали «также люди, не владеющие башкирским языком».

«Нагляднее всего это непартийное отношение к национальным кадрам сказалось на примере с бывшим завхозом Яганкировым», — говорится в газете. До Яганкирова завхозом леспромхоза работал некто Вавилов. Он получал оклад 350 рублей, также ему была предоставлена коммунальная квартира «и снабжение по 1-й категории». С переводом его на другую работу в завхозы выдвинули башкира Яганкирова. «Яганкирову оклад был установлен в 325 рублей, снабжение по 2-й категории и никакой квартиры». При этом через 12 дней его освободили от должности. На место Яганкирова был поставлен русский – «бывший начальник ОРСа Васильев, снятый с работы как не оправдавший доверия парткома. Ему дали оклад в 480 рублей и снабжение по 1-й категории», выяснило издание.

«Немало фактов указывает на имеющуюся в Инзере оппортунистическую недооценку выдвижения на руководящие посты кадров из коренной национальности – башкир», — продолжают в газете и приводят в пример, как «специалисты-техники башкиры Давлеткиреев и Иксанов работают в качестве заведующих лесными пунктами на пониженных должностях». Также «дирекция отказалась выдвинуть башкира Язарова, окончившего спецкурсы мастеров, на пост мастера на лесопункте в Бердачуево». В газете привели также «факты бездушного отношения к ударникам-лесорубам башкирам из деревни Арышпарово, Нукатово, Бриша». В лесосеках, где они работали, не было ни бараков, ни землянок. Жили они в балаганах из сучьев сосен, где ни погреться, ни высушить одежду.

Обо всем этом не раз писалось в местной газете, но сигналы эти проходили «мимо ушей чиновников леспромхоза». «Инструктор райкома ВКП(б) Кручев, проживавший месяцами в парткоме Инзера, также не вскрыл этих безобразий», — говорится в публикации. А парткомитет «вместо того, чтобы дать должный отпор шовинистам из дирекции леспромхоза», лишь предложил «под персональную ответственность директора Шунина и начальника ОРСа Плеханова в 8-дневный срок представить в партком конкретные планы по укомплектованию башкирских кадров». На этом дело закончилось, сетуют в газете и призывают «скорее сделать выводы из создавшегося положения».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.