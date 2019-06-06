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Глава Бакалинского района прокомментировал инцидент с неуправляемой лошадью на сабантуе

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети | Видео: соцсети

Глава Бакалинского района прокомментировал инцидент с неуправляемой лошадью на сабантуе Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Бакалинском районе Башкортостана 1 июня во время скачек на сабантуе одна из лошадей вышла из-под контроля наездника, перепрыгнула ограждение и бросилась в толпу зрителей. На ее пути оказалась коляска с ребенком, которая перевернулась. Случившееся снял на видео участник сабантуя и поделился записью в соцсетях.

Корреспондент агентства «Башинформ» обратилась за комментарием по поводу случившегося к главе администрации района Александру Андрееву.

«Мне сразу сообщили, что через барьер перепрыгнула неуправляемая лошадь. Обошлось без жертв, но в инциденте пострадал маленький ребенок. Там стояла коляска с ребенком, и когда лошадь перепрыгивала ограждение, она задела эту коляску. Дежурившие на сабантуе медработники сразу прибыли на место происшествия. Врачи оказали полуторагодовалой девочке первую помощь и диагностировали небольшой ушиб бедренной части», — рассказал о случившемся руководитель муниципалитета.

По его словам, мать девочки – жительница Чекмагушевского района – сама не пострадала, от госпитализации дочери отказалась после слов врачей о небольшом ушибе. Представители администрации сопроводили женщину с ребенком до места их жительства.

В центральной районной больнице Чекмагуша также сообщили, что у девочки был небольшой ушиб, сейчас с ней все хорошо – бегает, играет.

«Почему так лошадь поступила – объяснить трудно. Скорее всего, она не привыкла к таким условиям: громкой музыке, большому количеству людей. Там небольшой поворот, а недалеко от него уже выход из круга. Видимо, лошадь чего-то испугалась и рванула туда. С наездником – жителем нашего района — ничего не случилось, с ним все в порядке, — пояснил Александр Андреев. — На будущее мы обезопасим и этот участок беговой дорожки, не будем туда допускать зрителей. У нас есть другие хорошие места для зрителей».

В сабантуе приняли участие около 6 тысяч человек. После инцидента праздник продолжился согласно программе.

Теги: сабантуй, лошади
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