Фото: ИА «Башинформ» В уфимском Дворце бракосочетания благоустроят классический и этнический залы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

31 млн рублей выделят для ремонта уфимского городского Дворца бракосочетания на проспекте Октября. По данным республиканского госкомитета по делам юстиции, внутренние отделочные работы утвержденной проектно-сметной документации проведут в двух залах: классическом и этническом.

«Также будет проведен капитальный ремонт системы освещения, водоснабжения, отопления и системы безопасности», — уточнили в ведомстве.

Как сообщила официальный представитель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Алия Сатаева, работы начнутся по мере поступления средств и проведения конкурсных процедур.