Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.12 ↓

EUR 73.36 ↑

6 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В уфимском Дворце бракосочетания благоустроят классический и этнический залы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимском Дворце бракосочетания благоустроят классический и этнический залы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

31 млн рублей выделят для ремонта уфимского городского Дворца бракосочетания на проспекте Октября. По данным республиканского госкомитета по делам юстиции, внутренние отделочные работы утвержденной проектно-сметной документации проведут в двух залах: классическом и этническом.

«Также будет проведен капитальный ремонт системы освещения, водоснабжения, отопления и системы безопасности», — уточнили в ведомстве.

Как сообщила официальный представитель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Алия Сатаева, работы начнутся по мере поступления средств и проведения конкурсных процедур.

Теги: ЗАГС, Дворец бракосочетания, Уфа, ремонт
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Отец о дочери, подозреваемой в краже миллионов в Башкирии: «Она - правильная девочка»
Отец Луизы Хайруллиной Рамиль М. в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» призвал помочь найти его дочь, подозреваемую в к
Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии
В Анталии более чем на 10 часов задерживается рейс в Уфу. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, рейс «F7-4120» авиакомпа
Житель Уфы сыграл в лотерею и стал миллионером
Житель Уфы стал миллионером. По данным пресс-службы «Гослото», в конце мая был разыгран суперприз. Уфимец купил билет стоимостью 150 рублей и выиграл гар
В Башкирии за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной объявлено вознаграждение
За информацию о местонахождении Луизы и Марата Хайруллиных объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом в программе «Прямой эфир» сообщил теле
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть