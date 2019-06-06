Фото: МинЖКХ РБ Более 140 парков и скверов благоустроят в Башкирии в 2019 году Фото: МинЖКХ РБ

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

142 общественные территории благоустроят в Башкирии в текущем году. На это из федерального, регионального и муниципальных бюджетов выделено 1,52 млрд рублей. Скверы, парки, набережные обновят в 63 муниципалитетах по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным республиканского министерства ЖКХ, работы уже начались в 19 общественных пространствах. В Бирске благоустраивают территорию ТОК-центра «Умникум». Здесь появятся новые игровая и спортивная площадки, лавочки, фонари и парковочные места.

В Уфе продолжают преображать парк Кашкадан и сквер «Волна». Эти территории выбрали для установки детских и спортивных площадок, беговой и пешеходной дорожек, зоны отдыха, озеленения, освещения, видеонаблюдения, малых архитектурных форм.