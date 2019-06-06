Башкирия в федеральных СМИ: Об «ограблении века», «разводе» на воде и пчёлах будущего

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе и еще в двух российских городах появятся улицы в честь столицы Крыма Симферополя.

Три российских города решили назвать свои улицы в честь Симферополя, узнала «Российская газета». «По итогам совместной работы руководством городов Уфы, Омска и Ставрополя принято решение присвоить новым улицам название «Симферопольская», — цитирует газета сообщение мэра крымской столицы Натальи Маленко. Она отметила, что договоренности с делегациями городов-партнеров были достигнуты во время празднования Дня города — 235-летие Симферополь отметил 1 и 2 июня. «По словам Маленко, мэр Уфы Ульфат Мустафин подарил крымской столице сертификат на 10 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на покупку коммунальной техники», — уточнили в издании.

Как в воду не глядели. ИА REGNUM сообщает, что в Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора производственного кооператива из Башкирии. Как выяснилось, в 2016 году 46-летний житель Башкирии организовал на территории Зауралья «кооператив по инвестированию в производство минеральных вод и газированных напитков». «С гражданами заключались договоры паевого взноса, якобы гарантирующие им высокий доход от вложенных денег. В течение года он получил от жителей Кургана 13 вкладов на общую сумму более миллиона рублей и, по версии следствия, не исполнил обязательства по договорам паевого взноса, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению», — рассказали в агентстве и добавили, что теперь обвиняемому грозит лишение свободы на шесть лет.

Резонансную историю об «ограблении века» в Башкирии обсудили на канале «Россия 1» в «Прямом эфире», передают «Вести.ру» и напоминают, что «в башкирском городе Салавате 36-летняя старший кассир Луиза Хайруллина похитила из банка 25 млн рублей и вместе с мужем и двумя детьми скрылась в неизвестном направлении». Как отмечается, одни знавшие эту семью люди утверждают, что «Луиза была женщина положительная и пойти на это преступление могла исключительно из-за давления извне». Другие — что «муж Хайруллиной был игроманом и ранее родственники уже помогали ему рассчитываться за проигрыши». Выяснилось, что документы дочек Хайруллина забрала из школы заранее, да и сами девочки накануне исчезновения говорили подружкам, что скоро уедут к теплому морю.

«Дверь их дома в элитном коттеджном поселке осталась открытой, вещи брошены в беспорядке. Соседи видели, как Хайруллины спешно грузили сумки в два своих автомобиля», — рассказали в «Прямом эфире». Основная дискуссия в студии развернулась о том, что заставило мать семейства пойти на кражу. При этом отец Луизы не верит, что «его дочь могла пойти на кражу иначе как под давлением каких-нибудь трагических обстоятельств – ради спасения детей, например». А депутат Госдумы Виталий Милонов не верит ни в какие «теории заговора»: «Если Луизу действительно шантажировали, то почему она не заявила об этом?» — заявил он. Теперь бывшую кассиршу ищут по всей России, ей грозит 10 лет тюрьмы, «хотя не исключено, что семья уже уехала за границу. Ведь из банка пропали не только рубли, но и крупная сумма в долларах и евро». В «Прямом эфире» за информацию о ее местонахождении было обещано вознаграждение в миллион рублей.

Башкирская героиня «Жить здорово» и Малышева обвинили друг друга во лжи. Как передает ФАН, страдающая от лимфостаза (слоновая болезнь) жительница башкирского города Стерлитамака Гульназ Зайнуллина, которая стала участницей шоу Елены Малышевой «Жить здорово», обвинила телеведущую в обмане. «По ее словам, организаторы популярной передачи обещали предоставить женщине медицинское обследование, лечение и компрессионный трикотаж, однако после передачи выяснилось, что все это Зайнуллиной придется оплатить самостоятельно. На вопрос, в чем тогда был смысл визита в телестудию, гостье ответили: «Чтобы показать вашу ножку народу», — сообщает ФАН. «Во время эфира врач обещает бесплатное лечение. А после говорит: «Собери деньги, звони мне и приезжай», — написала Зайнуллина в соцсети. Сама Малышева назвала слова Зайнуллиной «откровенной ложью». «Телеведущая утверждает, что профессор Малинин, лучший врач России по лечению лимфостаза, помогал пациентке бесплатно. Он предложил ей безвозмездно провести операцию, однако та отказалась и решила собирать деньги на свои нужды», — говорится в сообщении. «Мы полностью оплатили дорогу и проживание в Москве этой пациентки, все консультации для нее профессор проводил бесплатно», — пишет Малышева в Instagram.

Музей, посвященный Гимаеву. На «Матч ТВ» передали, что «в небольшом башкирском городе Туймазы на арене, которая носит имя Сергея Наильевича Гимаева, открылся музей, посвящённый замечательному хоккеисту и телевизионному эксперту». Отмечается, что в создании музея активное участие приняли руководители района и местные бизнесмены, а также семья Сергея Гимаева.«Спасибо, что бережёте память о папе, спасибо за эту экспозицию от всей нашей семьи», — сказал в приветственном слове Сергей Гимаев-младший. В рамках праздника, посвящённого открытию музея, провели мастер-класс для юных хоккеистов, а затем в четвертый раз состоялся дружеский турнир по хоккею с участием команды журналистов «Российская пресса». Сергей Гимаев ушёл из жизни в марте 2017 года. Он — заслуженный тренер России, а в качестве игрока — восьмикратный чемпион СССР и многократный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Туймазинский район — родина его отца, Наиля Гимаева, рассказали на телеканале.

Изменить правила размещения информации на сайтах. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому информацию о деятельности органа местного самоуправления, в случае отсутствия у него официального сайта, предлагается размещать на порталах соответствующего муниципального образования, пишет «Парламентская газета», уточнив, что авторами этой инициативы выступило Госсобрание Башкирии совместно с депутатами Рамзилом Ишсариным и Павлом Качкаевым. Сейчас, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в интернете, она может размещаться на сайте субъекта РФ, в котором находится муниципальное образование. Но его жителям удобнее обращаться к сайту муниципального района или городского округа, чем к сайту субъекта, пояснили в газете. В связи с этим предлагается в случае отсутствия у органа местного самоуправления официального сайта информацию о его деятельности размещать на официальном сайте соответствующего муниципального образования, и только в исключительных случаях — на сайте субъекта РФ.

Также предлагается повысить до 40 тысяч рублей штрафы за непредставление в ФНС сведений о создании обособленного подразделения организации. Законопроект об этом внесли в Госдуму Курултай Башкирии и депутат Госдумы Ильдар Бикбаев, пишут в газете. Сейчас штраф за это составляет всего 200 рублей, что «несоизмеримо с финансовым оборотом компаний-нарушителей», отмечают разработчики.

Пчёлы будущего помогут России увеличить экспорт мёда, пишут в News.ru﻿ и сообщают, что специалисты Кубанского аграрного университета намерены использовать искусственное осеменение для увеличения количества пчёл. Ими разработан аппарат, позволяющий нарастить число семей полезных насекомых. Как рассказал соавтор изобретения, «с помощью аппарата для инструментального осеменения пчеломаток кубанские аграрии намерены «активизировать» пчёл в период цветения садов, что позволит собрать больше мёда». Исследователь напомнил о дефиците пчелосемей в России. «Именно поэтому, по его словам, в Ростовской области, в Башкирии, в Краснодарском крае учёные и практики работают в том числе над искусственным осеменением».

Однако, по мнению сотрудника Уфимского научного центра РАН Алексея Николенко, этот метод подойдёт среднему российскому пасечнику, продолжают в издании, башкирские учёные пошли по иному пути. «Сейчас они принимают участие в большом проекте по естественному осеменению пчёл. Учёные в заповедниках Башкирии на 33 охраняемых территориях ввели режим строгой породности, районирования насекомых». «Мы создаём племенные пасеки для среднерусской пчелы, используя естественное оплодотворение. Если сравнивать два этих метода, то качество у естественного выше. При искусственном осеменении возможно повреждение матки, неполное осеменение, переосеменение и другие последствия», — говорит Николенко. В News.ru отметили, что «башкирский липовый мёд по праву считается наиболее востребованным в РФ».