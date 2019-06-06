Фото: ИА «Башинформ» УМНИКи Башкирии могут начинать присылать заявки на конкурс инновационных проектов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Фонд содействия инновациям открывает прием заявок на конкурс инновационных проектов УМНИК-2019 в Башкортостане. Побороться за гранты в размере 500 тысяч рублей смогут студенты, аспиранты и молодые учёные республики в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Для этого необходимо представить на конкурс свой проект, обладающий научной новизной, актуальностью и перспективой коммерциализации.

Претендовать на гранты могут разработки в шести направлениях:

— цифровые технологии;

— медицина и технологии здоровьесбережения;

— новые материалы и химические технологии;

— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— биотехнологии;

— ресурсосберегающая энергетика.

Чтобы стать участником конкурса УМНИК, необходимо до 5 октября зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса, выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы. Авторы лучших проектов по итогам полуфинального отбора будут приглашены на региональный финал, который пройдет 29 и 30 октября в Академии наук РБ.

За дополнительной информацией об условиях участия в конкурсе можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям: г. Уфа, ул. Кирова, 15, по электронной почте: rb.fasie@gmail.com либо по телефону: +7(347) 294-90-02.