В ходе международной акции «Чистые берега Евразии» в Башкирии собрано 500 тонн мусора

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УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне, во Всемирный день окружающей среды, в Башкортостане прошёл российский этап международной акции «Чистые берега Евразии». Она направлена на улучшение состояния водных объектов на территории региона и проводится в поддержку инициативы Международной Ассоциации озёрных регионов.

В рамках акции проведена очистка берегов 269 рек и водоёмов. В мероприятиях приняли участие более 12 тысяч волонтеров, представителей общественных организаций, предприятий, органов власти и образовательных учреждений. К акции присоединились также дайверы, которые приняли активное участие в очистке водных объектов.

Общими усилиями участников акции собрано порядка 500 тонн мусора. Протяженность очистки прибрежных зон водных объектов республики составила более 200 км. Особую активность волонтеры проявили на берегах озер Аслыкуль и Кандрыкуль. Ежедневно здесь отдыхают тысячи человек, образуется значительное количество отходов, которые, к сожалению, туристы не всегда за собой убирают.

«Проведение таких экологических мероприятий является необходимостью для сохранения и восстановления водных объектов. Результат такой работы – это ежегодное увеличение количества различных видов птиц, остающихся выводить потомство, а также останавливающихся на акваториях озер и водоемов во время перелета», — отмечают организаторы акции.

Международной Ассоциации озёрных регионов создана в 2016 году для поддержки устойчивого и инновационного развития озёрных регионов Евразийского континента. Её участниками и партнёрами являются страны бывшего СНГ, Монголия, Германия, Италия, Норвегия, Финляндия и Швейцария, общественные организации, научно-исследовательские институты и университеты, а также деловые круги.