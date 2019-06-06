Фото: Ксения Калинина Уфимские туристы смогли улететь на отдых в Анталию с задержкой рейса почти на 15 часов Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В аэропорту «Уфа» 5 июня произошла задержка рейса F7-4119 авиакомпании I Fly из-за позднего прибытия воздушного судна из Анталии. Как сообщалось ранее, плановое время отправления из Уфы было назначено на 06.10 часов по местному времени. В итоге самолет доставил 342 пассажира из Турции в столицу республики в 19.05 часов. Вылет судна с 346 пассажирами на борту из Уфы в Анталию состоялся в 20.51 часов, проинформировали в пресс-службе городского аэропорта.

Рейс был задержан почти на 15 часов.

В аэропорт после поступления информации о проблемах с вылетом туристов выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора. Под его контролем пассажирам задержанного рейса, прибывшим в аэропорт, были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, услуги гостиничного сервиса и трансферта до гостиницы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.