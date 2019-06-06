Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.12 ↓

EUR 73.36 ↑

6 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимские туристы смогли улететь на отдых в Анталию с задержкой рейса почти на 15 часов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Уфимские туристы смогли улететь на отдых в Анталию с задержкой рейса почти на 15 часов Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В аэропорту «Уфа» 5 июня произошла задержка рейса F7-4119 авиакомпании I Fly из-за позднего прибытия воздушного судна из Анталии. Как сообщалось ранее, плановое время отправления из Уфы было назначено на 06.10 часов по местному времени. В итоге самолет доставил 342 пассажира из Турции в столицу республики в 19.05 часов. Вылет судна с 346 пассажирами на борту из Уфы в Анталию состоялся в 20.51 часов, проинформировали в пресс-службе городского аэропорта.

Рейс был задержан почти на 15 часов.

В аэропорт после поступления информации о проблемах с вылетом туристов выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора. Под его контролем пассажирам задержанного рейса, прибывшим в аэропорт, были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, услуги гостиничного сервиса и трансферта до гостиницы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: задержка рейса
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Отец о дочери, подозреваемой в краже миллионов в Башкирии: «Она - правильная девочка»
Отец Луизы Хайруллиной Рамиль М. в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» призвал помочь найти его дочь, подозреваемую в к
Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии
В Анталии более чем на 10 часов задерживается рейс в Уфу. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, рейс «F7-4120» авиакомпа
В Башкирии за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной объявлено вознаграждение
За информацию о местонахождении Луизы и Марата Хайруллиных объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом в программе «Прямой эфир» сообщил теле
В Башкирии ураганный ветер снес крышу районной школы: эвакуировано 225 детей
ЧП 5 июня из-за ураганного ветра зафиксировано в поселке Толбазы Аургазинского района Башкирии. По данным МЧС республики, порывы ветра снесли часть крыши
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть