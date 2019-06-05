Фото: МЧС по РБ В Башкирии ураганный ветер снес крышу районной школы: эвакуировано 225 детей Фото: МЧС по РБ

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

ЧП 5 июня из-за ураганного ветра зафиксировано в поселке Толбазы Аургазинского района Башкирии. По данным МЧС республики, порывы ветра снесли часть крыши местного лицея №1, где работал летний лагерь. В здании начальных классов в этот момент находилось 225 детей и 30 человек персонала. Все они эвакуированы.

«По прибытии к месту вызова установлено, что произошло частичное повреждение кровли из профнастила на площади 120 квадратных метров. Во время ремонта кровли летний лагерь переведут в детско-юношескую спортивную школу Толбазов», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На месте вместе со спасателями работают медики скорой помощи, сотрудники полиции и энергосетей. На сегодня запланировано заседание КЧСиОПБ.