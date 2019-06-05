Выньнаша и страна Судэ: стали известны древнейшие сведения о Башкирии

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Из Уфимской губернии в VI веке уже ходили в Китай для торга». Древнейшими сведениями о Башкирии, которые оставили китайские летописцы, поделилась газета «Советская Башкирия» в сентябре 1955 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«До сих пор было известно, что первые и единственные сведения о Башкирии можно почерпнуть из арабской рукописи Ибн-Фадлана, описывающего “Путешествие на Волгу”. Сведения эти относятся к 922 году», — сообщают в газете и отмечают, что «есть более древние сведения о Башкирии».

В последних веках первого тысячелетия до нашей эры китайские землепроходцы и специальные посольства проникали далеко на запад. Были установлены связи со странами Средней Азии, Индии, Средиземного моря. Описывая осмотренные страны, китайские летописцы оставили древнейшие сведения и о Башкирии. «В древнем Китае Башкирия называлась страной Выньнаша, позднее – Янь-цай, Судэ», — говорится в публикации.

Знаменитый русский востоковед первой половины 19 века Никита Яковлевич Бичурин много лет прожил в пекинской русской миссии. Изучив в совершенстве китайский язык и иероглифы, он совершил величайший труд – перевел впервые на русский язык многие древнекитайские летописи. Во второй четверти 19 века переводы Бичурина были изданы в Петербурге. Они привлекли внимание ученых не только России, но и Запада.

Научный интерес представляли выписки из китайских древних летописей о Башкирии, сделанные русским ученым. «Яньцай – кочевое владение; в обыкновениях совершенно сходствует с Кангюем. Войска более 100 000», — цитируют в газете работу ученого.

Во втором веке до нашей эры китайский летописец Шы-гу писал: «Владение Яньцай переименовалось в Аланье; состоит в зависимости от Кангюя. Климат умеренный, много сосны, ракитника и ковыля. Обыкновения и одеяние сходны с кангюйскими».

Владение Кангюй находилось севернее реки Сырдарья и о нем в летописи говорится не раз: «...народонаселение Кангюя состоит из 120 000 семей, 600 000 душ, строевого войска 120 000».

«Позднее Башкирия была известна в Китае как страна Судэ», — рассказывают в издании. К одной из выписок Бичурин делает любопытное примечание: «Из Уфимской губернии в VI веке уже ходили в Китай для торга».

Часть сочинений Бичурина в 1950 году вышла в издательстве Академии наук СССР под названием «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». «Здесь и напечатаны древнейшие сведения о Башкирии», — говорится в газете и отмечается, что «эти сведения полностью подтверждают данные археологических исследований обширных сармато-аланских могильников и многих погребений на территории Уфы, близ города Стерлитамака, в башкирском Приуралье и Зауралье».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.