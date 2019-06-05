Фото: автор Как в Башкирии сдают ЕГЭ по физике и английскому языку Фото: автор

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Выпускники 11 классов всех школ Башкирии 5 июня преодолевают очередное испытание — сегодня проходят единые государственные экзамены по физике и английскому языку. Яна Дорошева и Таиса Яшуева из поселка Алкино-2 Чишминского района Башкирии мечтают стать переводчиками. И поэтому в качестве выпускного экзамена выбрали английский язык – он нужен для поступления на профильный факультет в вуз. Девушки спокойно ожидали начала экзамена в фойе школы №1 поселка Чишмы.

«А чего волноваться, нервы себе сжигать, — говорит Яна. — Этим себе точно не поможешь, да и волнений было достаточно в период подготовки. Я сдавала и в 9 классе иностранный язык, так что, можно сказать, не в первый раз проходим кордон проверки, да и атмосфера на «пробниках» такая же, как и сейчас. Поэтому привычно все. Подспорье — подготовка с репетиторами, это дает уверенность».

«И поддержка родителей! Когда говорят, что тебя любят, переживают и будут довольны любой оценкой, становится проще. Но когда получаешь экзаменационный билет, понимаешь: вот сейчас, в эту минуту, решается твое будущее. От этого становится, мягко говоря, тревожно», — говорит Таиса.

В девять утра в спортзале школы провели общее построение, сказали напутственные слова про «не подвести учителей, родителей и себя». Руководитель пункта проведения экзаменов Лариса Малеванная напомнила о том, что рисковать здоровьем не нужно. «Если почувствовали недомогание — обращаемся за помощью», — сказала она. В медпункте готовы при необходимости дать успокоительные, обезболивающие, средства против диареи. Если потребуется, вызовут скорую: чтобы ребенок получил возможность сдать экзамен в резервный день, необходимо заключение врача. «Понятно, что чаще всего ребята жалуются на сильное волнение и стресс», — пояснили в медпункте.

Учителя (в дни экзаменов они называют себя организаторами) с раннего утра в школе — в пункте проведения экзамена. На входе проверяют паспорта, просвечивают одежду металлодетекторами. У многих ребят в карманах монетки на удачу. В дни массовых экзаменов задействованы аудитории всех пяти этажей, поэтому наверх можно попасть, только пройдя «паспортный контроль». Сначала школьник показывает документ, потом идет на проверку металлодетектором, и только тогда поднимается на нужный этаж. Сегодня с собой на экзамен можно было взять паспорт и ручку (на английский), на физику, кроме этого, можно пронести простую линейку и непрограммируемый калькулятор. Также все ребята взяли с собой бутылки с водой и шоколадки. Можно взять с собой необходимые лекарства, в случае если их принимают по часам.

5 июня в Чишмах сдавали экзамен 81 человек, в их числе — один выпускник с ограниченными возможностями здоровья, для него подготовили отдельную аудиторию на первом этаже. Все классы и помещения, в которых экзамен не проходит, опечатаны. Экзамен по английскому языку продлился три часа, по физике — три часа 55 минут. До начала экзамена проверяют технику — например, колонки: на английском языке есть этап аудирования — на диск записан голос диктора, который читает задание. У ребенка есть возможность прослушать сообщение два раза и выполнить его. В штабе пункта проведения ЕГЭ — сейф с дисками, на которые записаны задания. Они закодированы, шифр приходит только в момент начала экзамена. Работают глушители сигнала сотовой связи. Все аудитории под прицелом видеокамер, изображение с них также доступно в штабе. Наблюдают за ходом экзамена общественные наблюдатели, организаторы.

«В первую очередь, следим за самочувствием ребят — это самое главное. И чтобы не было нарушений. Никаких бумажных носителей не должно быть, лишних предметов. Чтобы сидели строго на местах, никаких разговоров. Они могут выйти из класса при необходимости, выход фиксируется в специальных ведомостях, кто во сколько вышел, во сколько пришел», — рассказывает руководитель пункта проведения экзамена Лариса Малеванная.

По словам члена государственной экзаменационной комиссии Нурии Аллагуловой, дети к подобным обстоятельствам привыкают. «В течение учебного года два-три раза проводим тренировочные экзамены. Поэтому наши дети знают технологию проведения экзамена, не боятся камер. Кроме того, работаем с родителями, проводим ЕГЭ и для них, объясняем, что ребенок должен быть готов к экзамену не только по предмету, но и морально, психологически. С выпускниками работают психологи. Страха и волнения быть не должно. Если в течение нескольких лет ребенок занимался, то экзамен он сдаст. В заданиях нет ничего лишнего, сверхсложного», — объясняет Нурия Аллагулова.

Как ребята сдали сегодняшний экзамен по физике, станет известно 20 июня, по английскому языку — 24 июня.