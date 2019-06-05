Фонд «Наши Дети» объявил очередной сбор средств гигиены для детей-отказников

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Юлия Шаталина/.

В честь Международного дня защиты детей с 3 по 7 июня благотворительный Фонд «Наши Дети» вместе с компанией kassy.ru объявляют сбор средств гигиены для детей-отказников — в рамках программы «Больничные дети».

На сегодняшний день среди тех, кому оказывает помощь фонд, множество детей от 0 месяцев до 4 лет. Дети-отказники зачастую нуждаются в самых простых средствах личной гигиены, которые очень важны для нормальной и комфортной жизни младенца.

Наиболее актуальны для сбора следующие вещи : влажные салфетки, крема под подгузник, ватные палочки и диски, жидкое мыло и подгузники 0-5 размера. Важное условие для сбора — вещи должны быть новыми и в запечатанных упаковках.

Адрес пункта приема: г. Уфа, ул. Айская, дом 62

Время работы: пн-пт с 10:00 до 18:00

Реквизиты благотворительного Фонда «Наши Дети»: ОГРН 1070200000650, адрес: г. Уфа, ул. Ростовская, 18 лит К, офис 305.