Башкирия в федеральных СМИ: Как люди сгорели заживо под Уфой, мошенничество в АП

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Взрыв на перегоне Аша – Улу-Теляк был всего в семь раз слабее ядерного взрыва в Хиросиме. Как люди сгорели заживо под Уфой, а в колониях матерые уголовники создавали спасательные отряды.

«Ушел русым, вернулся седым». «Родные погибших 30 лет назад в крупнейшей в СССР железнодорожной катастрофе приехали в Башкирию, чтобы почтить память жертв трагедии, — сообщил News.ru. — По словам представителя Башкирского территориального управления Кбш ж/д, на место происшествия прибыл «Поезд памяти» с пятью вагонами». Родственники погибших возложили цветы к памятнику, который стоит на станции Улу-Теляк Иглинского района, «проезжающие мимо места трагедии составы в память о погибших подают длинные сигналы». «Катастрофа произошла 4 июня 1989 года под Уфой. Два встречных пассажирских поезда охватил огонь после взрыва из-за скопления газа из протёкшего газопровода», — напомнили в News.ru.

«Жертвами этой трагедии стали 575 человек, из них – 181 ребенок», «в том числе детская хоккейная команда из Челябинска «Трактор-73», погибшая в полном составе», продолжает тему «Газета.ру». По мнению экспертов, «взрыв на перегоне Аша – Улу-Теляк был всего в семь раз слабее ядерного взрыва в Хиросиме». Столб пламени можно было увидеть за 100 км. Работавшие на месте крушения поездов специалисты пережили сильнейшее психологическое потрясение. «Я ушел на работу русым, а вернулся седым», — поделился один из них. «В уфимских колониях матерые уголовники стали создавать спасательные отряды, требуя отправить их на место катастрофы. Когда им было отказано, преступники стали сдавать кровь», — рассказали в издании. Судебное разбирательство длилось 6 лет. Обвинение предъявили девяти должностным лицам. Максимальная мера наказания составила 5 лет, выяснили в «Газете.ру».

«Лазили по трупам, искали своих детей», так называется материал «Ленты.ру» об этой трагедии. Корреспондент издания встретился с теми, кто спасал людей в горящем лесу и искал детей среди искореженных вагонов.

«Роснефть» планирует запустить в конце 2019 года газовый проект «Роспан» с объемом годовой добычи в 21 млрд куб. м. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании, передает ТАСС и уточняет, что также «компания прорабатывает возможность реализации ряда нефтехимических проектов на мощностях "Уфаоргсинтеза" в Башкирии». «В данное время прорабатываются ряд проектов, которые направлены на развитие синергии с нефтеперерабатывающим производством. Есть доступность получения нефтехимического сырья, интеграции с существующей инфраструктурой завода», — сказал Сечин, отметив, что о дальнейших планах по этим проектам будет объявлено позднее. Ранее сообщалось, что нефтяная компания «Башнефть» (находится под контролем «Роснефти») планирует проекты в сфере нефтепереработки и нефтехимии на базе «Уфаоргсинтеза», напомнили в ТАСС.

«Специалисты уфимского предприятия «ОДК-УМПО» ввели в строй роботизированную установку прямого лазерного выращивания крупногабаритных заготовок для деталей авиадвигателей при помощи аддитивных технологий». Как узнал ИА REGNUM, новый комплекс размещен в центре технологической компетенции алюминиевого и титанового литья уфимского предприятия. Отмечается, что установленное оборудование является сегодня самым крупногабаритным и совершенным в линейке аддитивных установок, разработанных в Санкт-Петербургском морском техническом университете. Проект предприятия предполагает производство точных крупногабаритных заготовок из высокопрочных и жаростойких сплавов для перспективных двигателей, говорится в REGNUM.

Регионы оздоровили бюджеты. По данным «Известий», финансовое положение российских регионов в 2018 году существенно улучшилось — темпы роста доходов местных бюджетов превысили увеличение расходов (16% против 11%), а долговая нагрузка снизилась. Об этом говорится в обзоре Газпромбанка «Регионы России», пишет издание. Прогресс достигнут прежде всего благодаря увеличению поступлений от местных налогов, а не из-за поддержки бюджетов субъектов из федерального центра, подчеркнули аналитики. «Известия» попросили власти российских регионов прокомментировать причины улучшения или ухудшения их финансового положения. В частности, в правительстве Башкортостана рассказали изданию, «что обеспечить положительные показатели позволила реализация комплекса мер по оптимизации расходов».

Детский омбудсмен следит за расследованием гибели ребенка в летнем лагере в Башкирии. Как рассказали в РИА Новости, «3 июня в детском лагере в Бирском районе Башкирии на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте». «Мы следим за ситуацией в Башкирии. Там ведь даже еще не открылась смена, а уже оказались дети, причем задействованы на каких-то строительно-монтажных работах», — заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В агентстве также узнали, что с 2013 года количество организаций отдыха для детей сократилось в России более чем на 11%, а количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%. При этом новые организации вводились в эксплуатацию лишь в 20 субъектах, в том числе в Башкортостане.

О трагедии в детском лагере в Башкирии сообщил также INTERFAX.RU. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», говорится в сообщении.

«Помочь команде что-то серьезное выиграть». Новичок ХК «Салават Юлаев» Никита Сошников прокомментировал на «Матч ТВ» свой переход в уфимский клуб. «Разговор с Николаем Леонидовичем был. Он сказал, что надеется на меня и надо выходить на лидерские роли в команде. Но конкуренцию никто не отменял, все будет зависеть от меня», — сказал Сошников, отметив: «индивидуальная цель — это как можно быстрее перестроиться к большим площадкам, поскорее влиться в команду, потому что в прошлом сезоне «Салават Юлаев» показал хороший результат, хочется помочь команде что-то серьезное выиграть, это моя основная цель», — цитируют Сошникова на спортканале.

Более 20 млн рублей вынесли воры из дома в Уфе, передает РЕН ТВ. «3 июня в полицию обратилась жительница Уфы, которая заявила, что из ее дома преступники похитили ювелирные драгоценности и деньги, — говорится в сюжете. — По словам женщины, преступники воспользовались тем, что дверь была не заперта. Злоумышленники помимо украшений забрали 500 тыс. рублей наличными, воспользовавшись ключом от сейфа, завладели еще 20 млн рублей. Из дома также были вынесены травматический пистолет и два ружья». Как выяснилось, дом оборудован камерами наблюдения, но воры накрыли их чем-то. Полиция ведет розыск преступника, возбуждено уголовное дело, добавили на телеканале.

Один грабитель спасся на дереве от собачки, другой — попросил у спецназовцев прикурить. Сразу два таких курьеза произошли с участниками другого ограбления в Уфе. Как рассказал «Росбалт», ночью трое грабителей взломали офис частной компании и пытались вынести оборудование. Охранник офиса услышал возню и нажал на кнопку вызова Росгвардии. «Одного из грабителей он задержал сам. Второй так испугался лая крошечной собачки, которую во дворе выгуливала женщина, что забрался на дерево. Женщина сообщила полицейским о странном мужчине на дереве», — говорится в сообщении. Третий грабитель под утро объявился сам: он попросил сигарету у сотрудников правоохранительных органов. Им показалось странным, что в такой час кто-то подходит к месту преступления и просит закурить. Как выяснилось, он владелец автомобиля, ключи от которого нашли у задержанных грабителей, рассказали в издании.

Дело по факту мошенничества в адвокатской палате Башкирии возбудил Следком, сообщает портал «Право.ru», уточнив, что дело о хищении денег из бюджета АП Башкирии возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В результате АП был причинён ущерб на сумму более 3,7 млн рублей. По версии следствия, «неустановленные сотрудники» республиканской АП из числа руководства на заведомо невыгодных условиях заключили договор аренды нежилого помещения для нужд палаты». «Впоследствии из бюджета организации были выделены более 3,7 млн рублей для капитального ремонта арендуемого помещения», — сообщает Право.ru и уточняет, что «арендодатель был близко знаком с одним из членов руководства АП».