Юные победители футбольных соревнований готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В Сочи определились победители XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией МегаФон при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Главным призом для юных чемпионов стала путевка в летний лагерь футбольного клуба «Барселоны».

Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» проходили с 27 по 30 мая на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия – Разинский Александр, главный специалист отдела детско-юношеского футбола Российского футбольного союза и Денис Никитин, директор по региональному развитию МегаФона. Победителем в старшей возрастной группе стала команда «Интер» из Оренбургской области, в младшей группе – «Цумада» из Республики Дагестан. Главным призом для юных чемпионов станет путевка в летний лагерь футбольного клуба «Барселоны».