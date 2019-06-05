Юные победители футбольных соревнований готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»на правах рекламы
УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.
В Сочи определились победители XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией МегаФон при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Главным призом для юных чемпионов стала путевка в летний лагерь футбольного клуба «Барселоны».
Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» проходили с 27 по 30 мая на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия – Разинский Александр, главный специалист отдела детско-юношеского футбола Российского футбольного союза и Денис Никитин, директор по региональному развитию МегаФона. Победителем в старшей возрастной группе стала команда «Интер» из Оренбургской области, в младшей группе – «Цумада» из Республики Дагестан. Главным призом для юных чемпионов станет путевка в летний лагерь футбольного клуба «Барселоны».
— Турнир «Будущее зависит от тебя» очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования, как региональные этапы, так и финальные игры, дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу. Для некоторых команд участие в турнире становится настоящим вызовом, другие задают тон всем остальным участникам, но, в любом случае, каждому есть к чему стремиться. В этом году сотрудники МегаФона на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны,- говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании МегаФон.