МегаФон ускоряется к лету: в пригородах Уфы запущены дополнительные станции LTE

МегаФон ускоряется к лету: в пригородах Уфы запущены дополнительные станции LTEна правах рекламы
УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.
МегаФон запустил дополнительные базовые станции стандарта LTE в 18 поселках под Уфой. Это позволило увеличить зону покрытия 4G и скорость интернет-доступа для жителей и многочисленных отдыхающих в пригородах столицы.
В летний период в районе загородных коттеджных и дачных поселков существенно увеличивается потребление мобильного интернета. К примеру, объем интернет-трафика в поселке Булгаково в период майских праздничных дней вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом апреля. Чтобы обеспечить качественную работу сети 4G МегаФон запустил новое оборудование в дополнение к уже имеющемуся.
Покрытие усилено в поселках Чесноковка, Булгаково, Лебяжий, Алексеевка, Уптино, Миловка, Жилино, Нижегородка, Нагаево, Акбердино, Иглино, Искино, Кабаково, Кармаскалы, Князево, Федоровка, а также в районе Кооперативной поляны и базы отдыха «Лукоморье» в Михайловке.
Дамир Байгильдин, директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон»:
«Ежегодно мы готовим сеть к работе в летнем режиме после проведения технического аудита по результатам работы за предыдущий сезон и принимаем решения о запуске дополнительных станций. Проведенные нами работы в этом году позволяют нашим пользователям в пригородах столицы и близлежащих поселках пользоваться сетью также комфортно, как в Уфе. Нужно отметить, что по итогу первого квартала наш мобильный интернет стандарта LTE в Уфе признан самым быстрым по замерам пользователей приложения Speedtest компании Ookla».