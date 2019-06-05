МегаФон ускоряется к лету: в пригородах Уфы запущены дополнительные станции LTE

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

МегаФон запустил дополнительные базовые станции стандарта LTE в 18 поселках под Уфой. Это позволило увеличить зону покрытия 4G и скорость интернет-доступа для жителей и многочисленных отдыхающих в пригородах столицы.

В летний период в районе загородных коттеджных и дачных поселков существенно увеличивается потребление мобильного интернета. К примеру, объем интернет-трафика в поселке Булгаково в период майских праздничных дней вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом апреля. Чтобы обеспечить качественную работу сети 4G МегаФон запустил новое оборудование в дополнение к уже имеющемуся.

Покрытие усилено в поселках Чесноковка, Булгаково, Лебяжий, Алексеевка, Уптино, Миловка, Жилино, Нижегородка, Нагаево, Акбердино, Иглино, Искино, Кабаково, Кармаскалы, Князево, Федоровка, а также в районе Кооперативной поляны и базы отдыха «Лукоморье» в Михайловке.