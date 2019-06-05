Самому взрослому бегуну девяносто лет, самому юному - пять: в Уфе прошел «Зеленый Марафон»

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Более 7 000 человек со всей Башкирии приняло участие в «Зеленом Марафоне» в Уфе, который Сбербанк организовал уже в восьмой раз. Свыше 4 000 из них пробежали дистанцию в 4,2 км. Самому взрослому бегуну скоро исполнится девяносто лет, самому молодому – пять.

Всего в Уфе на «Зеленом Марафоне» было 6 забегов: взрослый и детский инклюзивные старты, забеги для детей в трех возрастных категориях и основной забег на 4,2 км. Отдельный зачет прошел среди представителей СМИ и блогосферы Башкирии. В каждом из забегов выделили трех лучших бегунов (в основном на 4,2 км — отдельно среди мужчин и среди женщин) и наградили их ценными призами, медалями и дипломами.

В этому году «Зеленый Марафон» собрал 150 тысяч человек в 68 городах России, Казахстана и Беларуси. В каждом из них, в том числе и в Уфе, мероприятие стало частью городских событий, приуроченных ко Дню защиты детей, и включало в себя много активностей для маленьких гостей праздника. Так, ребята могли попрыгать на батуте, забить футбольный мяч в виртуальном шлеме, сыграть в командную игру, постреляв из лука со стрелами, или построить башню из деревянных брусков.

Для взрослых тоже было много интересного, например, «Зеленый Квест». Необходимо было выполнять разнообразные задания и фиксировать их в специальном купоне. Проверить свои силы в этом задании решили 1500 участников мероприятия. Весь праздник работала полевая кухня. В этот день на площадке «Зеленого Марафона» было съедено 375 килограммов каши и выпито 3000 литров воды.

Уже несколько лет подряд в рамках «Зеленого Марафона» Сбербанк реализует различные социально полезные инициативы. В этом году банк установил возле Лайфстайл центра «Башкирия», где и проходило мероприятие, мобильную библиотеку — виртуальные книжные полки, откуда можно в один клик скачать на смартфон или планшет популярные литературные произведения.

«Зеленый Марафон» в Уфе в этом году поддержали: ООО «Альфа-Сервис» и ООО «Альфа-Сервис Зубово», ООО ГК «Жилстройинвест», фитнес-центр Zorge Fitness, а также сеть универсамов «Полушка» и «Полушка ВкусМаркет».