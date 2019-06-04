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В Уфе определили «Мисс студенчество Башкортостана»

ОБЩЕСТВО
Фото: организаторы

В Уфе определили «Мисс студенчество Башкортостана» Фото: организаторы

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе определили победительницу конкурса «Мисс студенчество Башкортостана»: обладательницей титула стала студентка второго курса БГУ Алсу Курамшина.

Первой вице-мисс стала Мария Васильева из БГПУ имени М.Акмуллы, а второй вице-мисс стала Регина Хакимьянова из БГМУ. Победительница получила золотое украшение с бриллиантом и сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Эпл», поездку на отдых в Казань, часы Pandora, корону и возможность представить Башкортостан на международных и всероссийских конкурсах красоты. Конкурсантки дефилировали в разных нарядах: коктейльных, свадебных и вечерних нарядах. Показывали свои творческие номера, танцевали и отвечали на вопросы.Так же в этот вечер была выбрана обладательница титула «Мисс школьница РБ — 2019». Ею стала первоклассница Екатерина Дульдий из Иглино. Девочка помимо короны получила сертификат номиналом 50 тысяч рублей на покупку ювелирных украшений. Всего в конкурсе приняли участие 19 человек

Теги: конкурсы красоты
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