Фото: ИА «Башинформ» Минобр Башкирии направит комиссию в лагерь, в котором трагически погиб 15-летний подросток Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В министерстве образования Башкирии создали комиссию, которую направят в лагерь, где погиб подросток.

«В ее состав вошли Уполномоченный по правам детей в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова, депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Римма Утяшева, заместитель министра образования РБ Гуллярия Ялчикаева и члены Общественного совета Министерства образования Республики Башкортостан», — сообщили в пресс-службе регионального Минобра.Комиссия выедет в лагерь 5 июня для изучения фактов пребывания детей на территории во время подготовительных работ.

Напомним, в Бирском районе Башкирии во время установки волейбольной сетки на территории лагеря погиб 15-летний подросток.

По предварительной версии, во время монтажа не была соблюдена техника безопасности.