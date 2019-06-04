Уфимка предстанет перед судом за убийство сожителя, совершенное три года назад

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе местную жительницу осудят за убийство сожителя, совершенное три года назад.

21 августа 2016 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 46-летнего мужчины в квартире дома в Калининском районе Уфы. Тело обнаружила сожительница потерпевшего, которая изначально пояснила, что увидела, что сожитель умер только утром, при этом пояснила, что до смерти с ним ничего не происходило, вечером он сидел и употреблял спиртные напитки.

Однако, проведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что смерть мужчины наступила в результате сдавливания шеи, также у мужчины была обнаружена черепно-мозговая травма.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Тем не менее, проведенными следственно-оперативными мероприятиями лицо, причастное к совершению преступления тогда установить не удалось.

В 2019 году в ходе анализа проведенных следственный действий, следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты регионального управления СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республики Башкортостан повторно провели допросы круга общения семьи потерпевшего и его сожительницы, в ходе которых было установлено, что женщина уже ночью знала, что мужчина скончался, однако, сообщила об этом только утром. Дальнейшими оперативно-разыскными мероприятиями причастность женщины к совершенному преступлению была установлена.

Как установлено следствием, в ночь с 20 на 21 августа 2016 года обвиняемая в ходе ссоры нанесла своему сожителю несколько ударов твердым предметом по голове и шее.

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина вызвала скорую помощь, попытавшись представить убийство как скоропостижную смерть, а после ее изобличения пояснила, что он упал и она случайно ударила его рукой в область горла. Однако, характер нанесенных телесных повреждений явно свидетельствовал о наличии умысла на убийство потерпевшего.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному дело утверждено, после вручения его копии дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.