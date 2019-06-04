Фото: Олег Яровиков В Башкирии объявлено штормовое предупреждение Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии на 5 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, днем с градом, порывы ветра 17-22 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности при усилении ветра.

Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) молнии, иногда наблюдается шаровая молния — светящийся шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающийся при столкновении с любым твердым предметом.

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.