Фото: Ксения Калинина В каких домах Уфы отключат горячую воду с 13 по 24 июня – адреса Фото: Ксения Калинина

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 13 по 24 июня.

Как сообщили на предприятии, с 13 по 19 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 87/2, 83/2, 85/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 87/4, 91/1, 93, 93/1,93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103, 103/1,105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 128,130,130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 130/2, 105/5, 107/6, 107Б, 109/1, 109/2, 111/3, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2 , 121/1а, 119/3, 119/1, 121, 121/1, 123, 125, 127, 127/1,127/1а,129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2, 176, 176/1, 178, 180;

ул. Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 14, 14/2, 20, 22, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44, 47, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 50, 52, 54а , 60, 60б, 66, 149/1, 149, 151, 153, 153/1;

ул. Чудинова, 1, 1/1, 1/4, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14, 16;

бульвар Славы, 1, 1а, 1в, 5, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 11, 13, 14, 16, 15, 17, 18;

ул. Блюхера , 1/2, 2, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 3/1,3/10, 3/3, 3/8, 6а, 6б, 8а, 6, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 10а, 12/2, 13, 14, 14/1, 12, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 16, 18, 24, 15, 15/3, 17, 15/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50, 25/1,27, 27/1, 27/2, 29;

ул. Кузнецова, 5, 7, 9;

Уфимское шоссе, 1, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/;

ул. Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15, 17/1, 17, 19, 21, 23;

ул. Львовская, 3;

ул. Юлтыя, 3, 4, 4/1, 8, 5, 7, 9, 10, 12;

ул. Руставели, 5, 18, 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 20, 22/2, 24, 26, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37, 37/1, 39;

ул. Кубанская, 1.

С 13 по 23 июня горячее водоснабжение приостановят по следующим адресам:

ул. М.Карима,16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48, 50;

ул. Кирова, 5, 8/10;

ул. Революционная,12, 14, 16, 28, 28/1, 30, 30/1, 31, 32, 34;

ул. К.Маркса, 12, 54, 58, 60/1, 60/2, 60, 62, 64, 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 44, 46, 48, 48/1, 51/2, 53, 53/1, 32, 65/1, 65/2;

ул. Достоевского, 45, 49, 49/1, 60, 64, 73/1;

ул. Гоголя, 78, 80;

ул. Ленина,74, 33/1, 37/1, 83, 97/1, 97, 99, 99/1, 150/1,150/2, 162;

ул. Чернышевского, 71/1, 84;

ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;

ул. Подвойского, 17;

бульвар Ибрагимова,19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;

ул. Белякова, 32;

ул. Домашникова, 22, 24;

ул. Миасская, 22;

ул. Петропавловская, 46, 51, 53;

ул. Цюрупы, 156/1, 156/2, 156/3, 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153;

ул. Краснодонская, 3, 5;

ул. Пархоменко,131.

С 13 по 24 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 18, 17, 19, 19/1,21, 23, 23/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/2, 39, 41, 25/1, 24/3, 24/4, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 44;

ул. Сипайловская, 10, 12/2, 12/1;

ул. Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/10, 2/9, 2/7, 2/8, 2/6, 4, 4/1, 4/4, 5, 5/1, 7, 9, 11/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 6, 8, 11а, б, в, г, д, 13, 15, 17,17а, б, в, г, д, 18, 21, 23, 22, 20, 26, 24;

ул. Гагарина, 1, 1/2 , 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 13, 17, 19, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 3, 5, 9, 13/1, 13/2, 13/3, 23, 25, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 29, 31, 33, 35, 36, 36/1, 40, 37, 38, 39/1, 43/2, 37/2, 41/3, 43, 43/1, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 45, 45/1, 47, 49, 51, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 53, 57/2, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 66/2, 68, 72, 72/2, 74/2, 74;

ул. Рыльского, 2, 8, 12, 4, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 21/3, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19,17, 21/2, 25/1, 31, 25/2, 22, 30;

ул. Королева, 3, 7/1,7/2, 9, 1, 7, 13, 15, 17, 19, 18, 22, 26, 30, 30/1, 30/2, 21, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 8,10, 10/1, 10/5, 10/4, 6, 6/3, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 4/2, 10/6, 10/7, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 33, 35;

ул. Набережная, 1/1,1/2, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2 (секция А,Б), 25, 27, 69, 69/1, 71, 49, 51, 55, 57, 61, 65, 63, 67, 47, 45/1, 45/2, 37, 37/1, 29/2, 39/3, 41/1, 39/1, 43/1, 41/2, 39/2, 39, 43, 41, 45, 45/3, 47/1, 45/4, 15, 15/1, 17, 17/1, 19;

ул. Ковшовой, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 4, 6, 6/1, 8, 10;

ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1;

ул. Руставели, 4а.