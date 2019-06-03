Что нужно знать детям-велосипедистам, чтобы не попасть в ДТП
Что нужно знать детям-велосипедистам, чтобы не попасть в ДТП Фото: Олег Яровиков
УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Катание на велосипеде – одно из любимейших занятий летом и детей и взрослых. С наступлением теплых дней и открытия велосезона в Башкортостане участились случаи автоаварий с участием детей-велосипедистов. Так, в республике в этом году произошло восемь ДТП с участием маленьких любителей двухколесного транспорта: один ребенок погиб, семь получили травмы.
Как сделать велопрогулку безопасной? Что нужно знать маленьким велосипедистам о ПДД, чтобы не попасть в дорожную аварию? Как уберечься от травм при падении с велосипеда? Агентство «Башинформ» совместно с пресс-службой Госавтоинспекции по Башкортостану подготовило карточки, в которых можно найти ответы на эти вопросы.
До 7 лет – можно передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей.
С 7 до 14 лет — разрешается ехать по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.
С 14 лет – разрешается ездить по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только, если нет велосипедных и велопешеходных дорожек. Движение по проезжей части велосипедистов до 14 лет запрещено!
— Во время перехода по пешеходному переходу. Водители обязаны уступать дорогу только пешеходам (п. 24.8 ПДД).
— В пешеходных зонах (в парках), на пешеходных дорожках, тротуарах или обочине, если только велосипедист создает помехи пешеходам или те подвергаются из-за него опасности (п. 24.6 ПДД).
— Перевозить на велосипеде пассажиров до 7 лет без специально оборудованных для них мест.
— Перевозить на велосипеде груз, выступающий более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.
— Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения.
Спереди — световозвращателем (катафотом) или фонарем, или фарой белого цвета.
Сзади — световозвращателем (катафотом) или фонарем красного цвета.
С каждой боковой стороны — световозвращателем (катафотом) оранжевого или красного цвета.
На руле – звонок.
На раме – насос.
- Защитный шлем
- Велосипедные перчатки
- Налокотники и наколенники
- Одежда со световозвращающими элементами
- Специальные прищепки для брюк для предотвращения попадания штанин в цепь велосипеда
- Передняя и задняя фары работают?
- Звонок установлен и работает?
- Установлены катафоты спереди, сзади и на колесах?
- Колеса накачены?
- Тормоза работают?
Если все в порядке – смело отправляйтесь в поездку!