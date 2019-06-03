Фото: Олег Яровиков Что нужно знать детям-велосипедистам, чтобы не попасть в ДТП Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Катание на велосипеде – одно из любимейших занятий летом и детей и взрослых. С наступлением теплых дней и открытия велосезона в Башкортостане участились случаи автоаварий с участием детей-велосипедистов. Так, в республике в этом году произошло восемь ДТП с участием маленьких любителей двухколесного транспорта: один ребенок погиб, семь получили травмы.

Как сделать велопрогулку безопасной? Что нужно знать маленьким велосипедистам о ПДД, чтобы не попасть в дорожную аварию? Как уберечься от травм при падении с велосипеда? Агентство «Башинформ» совместно с пресс-службой Госавтоинспекции по Башкортостану подготовило карточки, в которых можно найти ответы на эти вопросы.

Где и в каком возрасте можно ездить на велосипеде? До 7 лет – можно передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей. С 7 до 14 лет — разрешается ехать по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками. С 14 лет – разрешается ездить по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только, если нет велосипедных и велопешеходных дорожек. Движение по проезжей части велосипедистов до 14 лет запрещено!

Где необходимо слезть с велосипеда и «превратиться в пешехода»? — Во время перехода по пешеходному переходу. Водители обязаны уступать дорогу только пешеходам (п. 24.8 ПДД). — В пешеходных зонах (в парках), на пешеходных дорожках, тротуарах или обочине, если только велосипедист создает помехи пешеходам или те подвергаются из-за него опасности (п. 24.6 ПДД).

Какие сигналы может подавать велосипедист на дороге?

Запрещено! — Перевозить на велосипеде пассажиров до 7 лет без специально оборудованных для них мест. — Перевозить на велосипеде груз, выступающий более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. — Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения.

Чем должен быть оборудован велосипед? Спереди — световозвращателем (катафотом) или фонарем, или фарой белого цвета. Сзади — световозвращателем (катафотом) или фонарем красного цвета. С каждой боковой стороны — световозвращателем (катафотом) оранжевого или красного цвета. На руле – звонок. На раме – насос.

Что убережет велосипедиста от травм при падении? Защитный шлем

Велосипедные перчатки

Налокотники и наколенники

Одежда со световозвращающими элементами

Специальные прищепки для брюк для предотвращения попадания штанин в цепь велосипеда