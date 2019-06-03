Фото: ТАУ Награды в честь Дня химиков получили сотрудники группы компаний «ТАУ» Фото: ТАУ

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке прошли торжества, посвященные Дню химика. На традиционной торжественной церемонии, которая состоялась в большом концертном зале Стерлитамакского театрально-концертного объединения, наградили лучших сотрудников нефтехимической площадки группы компаний «ТАУ».

Почетным гостем мероприятия стал глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. В своей поздравительной речи он поблагодарил работников за верность профессии, подчеркнул высокое значение химической индустрии для экономики города и республики, пожелал дальнейших производственных успехов и процветания. Владимир Куликов наградил сотрудников предприятий почётными грамотами президиума городского совета и благодарственными письмами администрации города.

Своих коллег поздравил генеральный директор ООО «УК ТАУ НефтеХим» Марат Гайфуллин. Он отметил, что на протяжении более полувека «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «Синтез-Каучук» выпускают востребованную продукцию, что позволяет занимать прочные позиции в различных сегментах рынка. Достижения нефтехимиков, опыт, трудолюбие и слаженность работы отмечаются государственными и корпоративными наградами, а это внушает уверенность, что благодаря такому высокому кадровому потенциалу компания будет стабильно развиваться, все экономические вызовы будут встречены достойно, а трудности сегодняшнего времени – с успехом преодолены.

Более двухсот сотрудников ООО «УК ТАУ НефтеХим», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ООО «Химремонт», ООО «НефтеХимДиагностика» в свой профессиональный праздник получили заслуженные награды.

Концертную шоу-программу представили заслуженные артисты и коллективы Стерлитамакского театрально-концертного объединения.